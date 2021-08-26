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Генменеджер «Каролины»: «Свечников — один из краеугольных камней этой организации»

20:00
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Генеральный менеджер «Каролины» Дон Уодделл прокомментировал заключение нового контракта с нападающим Андреем Свечниковым.

«Андрей — один из краеугольных камней этой организации, и мы очень рады заключить с ним долгосрочное соглашение. Это одна из восходящих звезд нашего спорта, и он будет играть ключевую роль в наших попытках завоевать Кубок Стэнли в ближайшее десятилетие», — цитирует Уодделла сайт НХЛ.

Андрей Свечников в четверг согласовал восьмилетний контракт с «Харрикейнз» на 62 млн долларов. Среднегодовая стоимость договора, который действует до окончания чемпионата 2028-29, составила 7,75 млн.

21-летний нападающий был ограниченно свободным агентом. В 55 матчах прошлого сезона он набрал 42 (15+27) очка.

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Иван Шитик все материалы автора

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