Кучеров применил грубый силовой прием против Соботки

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа» играет с «Баффало». Встреча проходит в Стокгольме.

По ходу первого периода нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров применил жесткий силовой прием против Владимира Соботки. Россиянин встретил соперника, когда тот уже избавился от шайбы и подсел под него в момент столкновения.

Nikita Kucherov goes low on Vladimir Sobotka pic.twitter.com/oZxJIgt81r — Brady Trettenero (@BradyTrett) November 8, 2019

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