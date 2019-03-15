Кучеров превзошел личные рекорды Овечкина и Малкина. Выше Никиты только Федоров и Могильный

Российский форвард "Тампы" Никита Кучеров набрал 4 (2+2) очка в матче против "Детройта" (5:4)﻿ и вошел в тройку россиян с лучшими бомбардирскими результатами за сезон в НХЛ. Нападающий "Лайтнинг" с 115 баллами превзошел личные рекорды Александра Овечкина и Евгения Малкина и теперь уступает только Сергею Федорову и Александру Могильному​. (Павел Климовицкий)

Лучшие российские результаты в регулярных чемпионатах НХЛ (очки за один сезон)

1. Александр Могильный – 127 (76+51), сезон-1992/93

2. Сергей Федоров – 120 (56+64), сезон-1993/94

3. Никита Кучеров – 115 (35+80), сезон-2018/19

4. Евгений Малкин – 113 (35+78), сезон-2008/09

5. Александр Овечкин – 112 (65+47), сезон-2007/08

6. Павел Буре – 110 (60+50), сезон-1992/93