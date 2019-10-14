НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Кравцов набрал первое очко после отъезда за океан

01:01
Теги:

«Хартфорд», который является фарм-клубом «Рейнджерс», в домашнем матче регулярного чемпионата АХЛ в серии буллитов проиграл «Рочестеру» («Баффало») — 2:3. Результативной передачей в составе хозяев отличился нападающий Виталий Кравцов. Это первое его очко после отъезда за океан.

Он не вошел в число пробивающих послематчевые буллиты. Игорь Шестеркин остался на скамейке запасных.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир