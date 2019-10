Кравцов набрал первое очко после отъезда за океан

«Хартфорд», который является фарм-клубом «Рейнджерс», в домашнем матче регулярного чемпионата АХЛ в серии буллитов проиграл «Рочестеру» («Баффало») — 2:3. Результативной передачей в составе хозяев отличился нападающий Виталий Кравцов. Это первое его очко после отъезда за океан.

Boo Nieves scores on his own rebound and gives Hartford a 2-0 lead. Redmond was caught up at the blue line, Nieves slipped past Bryson. pic.twitter.com/Y8YUr5rsD9