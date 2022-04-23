«Подлец! Лучше бы молчал». Кожевников раскритиковал Гашека за призыв к санкциям для россиян

Кожевников раскритиковал Гашека за призыв к санкциям для россиян

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал заявление чешского экс-вратаря «Спартака» Доминика Гашека о российских игроках в НХЛ.

Обладатель Кубка Стэнли в своем Twitter написал, что сочтет непростительным поступком допуск россиян на выставочный матч регулярного чемпионата НХЛ в Праге (Чехия).

«Подлец! Был нормальным человеком, а тут... Правда, давно мы с ним не общались. Не знаю, что он там отрабатывает. Но Гашек становится подлецом! Лучше бы молчал. Бред какой-то! Он либо ничего не знает, либо знать ничего не хочет», — сказал Кожевников «СЭ».

Матчи между «Сан-Хосе» и «Нэшвиллом» состоятся в Праге 7 и 8 октября 2022 года.

Ранее Гашек призвал НХЛ отказаться от контрактов с российскими хоккеистами из-за событий на Украине.

«Непростительный поступок». Легендарный Гашек снова требует дискриминации русских в НХЛ

