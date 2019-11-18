Костин рассказал, как партнеры подшутили над ним перед дебютом в НХЛ
08:39
Нападающий «Сент-Луиса» Клим Костин дебютировал в НХЛ в матче против «Анахайма» (1:4). 20-летний россиянин рассказал, как партнеры по команде подшутили над ним перед началом встречи.
— Я всегда выхожу на раскатку в шлеме, — приводит слова Костина In The Slot. — Но в этот раз я никак не мог его найти. Кто-то его стащил.
Знаете, я испытал особые эмоции на этой раскатке. Просто получал удовольствие, находясь на льду.
Первые пару смен нервничал, но потом успокоился. Партнеры очень помогали мне. Жаль, не удалось набрать очков.
Конечно, дебют в НХЛ — большой шаг в карьере. Хочу поблагодарить менеджмент и тренерский штаб, что дали мне такой шанс.
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