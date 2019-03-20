Коннолли отказался от встречи с Трампом вслед за Смит-Пелли

Нападающий "Вашингтона" Бретт Коннолли отказался от встречи с президентом США Дональдом Трампом. Визит, который пройдет 25 марта, будет посвящен победе команды в Кубке Стэнли в прошлом сезоне.

Ранее от визита в Белый дом отказался нападающий "столичных" Деванте Смит-Пелли.

Напомним, что у Трампа конфликт со многими игроками НБА и NFL, которые обвиняют его в расизме.

– Я не пойду в Белый дом, поддерживаю своего друга, с которым согласен, – приводит слова Коннолли журналист Изабелль Хуршудян в своем Твиттере.