«Колорадо» проиграл «Далласу», Задоров и Гурьянов отметились голами

«Даллас» на выезде переиграл «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:2 ОТ). Победную шайбу в овертайме забросил защитник Эса Линделль.

Российский защитник «Колорадо» Никита Задоров открыл счет в этой встрече. Также голом отметился Денис Гурьянов.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Даллас» — 2:3 ОТ (2:0, 0:1, 0:1, 0:1)

Голы: Задоров — 2 (Маккиннон), 9:04 — 1:0. Ландескуг — 12 (Маккиннон, Грэйвс), 15:27 — 2:0. Гурьянов — 11 (бол., Хинтс, Клингберг), 29:54 — 2:1. Дикинсон — 6 (Кольяно, Комо), 54:37 — 2:2. Линделл — 3 (Павелски), 61:54 — 2:3.

Вратари: Грубауэр — Бишоп.

Штраф: 11 — 9.

Броски: 43 (16+13+14+0) — 30 (4+12+12+2).

Наши: Задоров (20.44/4/+1), Каменев (9.28/1/-1), Ничушкин (14.10/2/0) — Гурьянов (10.46/1/0), Радулов (17.47/1/-1).

15 января. Денвер. Pepsi Center.