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Сегодня, 04:27

Шайба Зуба помогла «Оттаве» обыграть «Коламбус»

Сергей Разин
корреспондент

«Оттава» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Коламбус» со счетом 2:1.

В составе «Сенаторз» отличились Артем Зуб и Тим Штюцле, у «Блю Джэкетс» гол на счету Шон Курали.

После этого матча «Оттава» прервала серию из трех поражений и с 27 очками занимает 15-е место в Восточной конференции, «Коламбус» с 37 очками — на 10-й строчке.

НХЛ
Коламбус Блю Джэкетс
ХК Оттава Сенаторз
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2 Питтсбург 41 26 15 57
3 Каролина 38 27 11 56
4 Вашингтон 42 23 19 55
5 Коламбус 38 18 20 37
6 Нью-Джерси 39 15 24 35
7 Айлендерс 34 14 20 34
8 Филадельфия 41 13 28 34
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 41 28 13 61
2 Тампа-Бэй 43 28 15 61
3 Торонто 38 25 13 53
4 Бостон 38 24 14 50
5 Детройт 42 18 24 42
6 Баффало 41 13 28 33
7 Оттава 34 11 23 25
8 Монреаль 40 8 32 23
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 39 28 11 59
2 Нэшвилл 43 26 17 55
3 Сент-Луис 40 24 16 53
4 Миннесота 37 24 13 51
5 Даллас 38 20 18 42
6 Виннипег 38 17 21 41
7 Чикаго 41 15 26 37
8 Аризона 40 10 30 24
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 41 24 17 50
2 Анахайм 43 20 23 47
3 Лос-Анджелес 41 20 21 45
4 Сан-Хосе 42 21 21 44
5 Калгари 36 18 18 42
6 Эдмонтон 37 19 18 40
7 Ванкувер 40 18 22 40
8 Сиэтл 40 12 28 28
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И О
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 42 58
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 37 58
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 36 55
И Г
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 42 29
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 42 29
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 37 28
И КН
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 27 2.06
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 25 2.07
Тристан Джерри

Тристан Джерри

Питтсбург

 33 2.09
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