Шайба Зуба помогла «Оттаве» обыграть «Коламбус»

«Оттава» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Коламбус» со счетом 2:1.

В составе «Сенаторз» отличились Артем Зуб и Тим Штюцле, у «Блю Джэкетс» гол на счету Шон Курали.

После этого матча «Оттава» прервала серию из трех поражений и с 27 очками занимает 15-е место в Восточной конференции, «Коламбус» с 37 очками — на 10-й строчке.