«Коламбус» обыграл «Каролину»
05:13
«Каролина» проиграла «Коламбусу» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:3). Россияне Андрей Свечников и Владислав Гавриков очков не набрали.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Каролина» — «Коламбус» — 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)
Голы: Нутиваара — 1 (Мюррей, Веннберг), 10:17 — 0:1. Хаула — 5 (Дзингел, Нечас), 10:44 — 1:1. Хэмилтон — 4 (Славин, Фегеле), 22:51 — 2:1. Бьоркстранд — 2 (Мюррей, Веннберг), 23:08 — 2:2. Дюбуа — 2 (Нюквист), 41:15 — 2:3.
Вратари: Раймер (57:50) — Корписало.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 32 (10+11+11) — 35 (12+13+10).
Наши: Свечников (19.50/2/-1) — Гавриков (14.38/2/0).
13 октября. Роли. PNC Arena.
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