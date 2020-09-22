Главный тренер «Тампы» Джон Купер после победы над «Далласом» (3:2) во втором матче серии финала плей-офф отметил игру нападающего «Молний» Никиты Кучерова.

— Что меня восхищает в Кучерове — это то, с какой страстью он борется за шайбу, — приводит слова тренера сайт НХЛ. — Мы все говорим о его передачах — и по делу, но вы посмотрите, как часто он вступает в единоборства и выигрывает их. Когда так совмещаются мастерство и бойцовские качества, этим нельзя не восхищаться.

Будь Кучеров помоложе, я бы, возможно, переживал, что его эмоции возьмут верх и это как-то скажется на его игре. Но сейчас уже нет. К нему постоянно приковано огромное внимание, и он научился с этим жить. Знает, что нельзя показывать слабость и поддаваться чувствам. Куч играл так же четко и системно, как будто ничего не случилось.