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Клиффорд подписал двухлетний контракт с «Сент-Луисом»

08:00
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Нападающий Кайл Клиффорд продолжит карьеру в «Сент-Луисе». 29-летний канадец подписал контракт на два года, сообщает сайт клуба.

Форвард будет зарабатывать 1 миллион долларов в год.

По ходу минувшего сезона Клиффорд сменил «Лос-Анджелес» на «Торонто». В 69 матчах регулярного чемпионата он забросил 7 шайб и отдал 11 результативных передач. За «Торонто» в 5 матчах плей-офф Клиффорд не набрал ни одного очка.

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