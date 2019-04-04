Кейн, Ткачак и Тэйвз - звезды дня в НХЛ

НХЛ на своем официальном сайте назвала тройку лучших хоккеистов минувшего игрового дня.

Первой звездой дня стал нападающий "Чикаго" Патрик Кейн, который набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Сент-Луисом" (4:3 Б) и довел количество очков в регулярном сезоне до 107 (42+ 65)

Второй звездой признан форвард "Оттавы" Брэди Ткачак, набравший 2 (1+1) очка в игре с "Рейнджерс" (4:1).

Третьей звездой стал капитан "Чикаго" Джонатан Тэйвз, который стал автором гола и победного буллита в ворота "Сент-Луиса".

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