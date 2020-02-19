«Каролина» обыграла «Нэшвилл», Свечников признан первой звездой
06:37
«Нэшвилл» дома проиграл «Каролине» в матче регулярного чемпионата НХЛ (1:4). «Харрикейнз» прервали трехматчевую победную серию «Предаторз».
Российский нападающий Андрей Свечников забросил победную шайбу и был признан первой звездой встречи.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Нэшвилл» — «Каролина» — 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)
Голы: Стаал — 8 (Уильямс, Фегеле), 3:23 — 0:1. Джохансен — 12 (Тинорди, Гранлунд), 20:48 — 1:1. Свечников — 24 (бол., Уильямс), 23:45 — 1:2. Нидеррайтер — 9 (Нечас, Хаула), 28:02 — 1:3. Ахо — 34 (ван Римсдайк), 44:33 — 1:4.
Вратари: Сарос — Мразек.
Штраф: 6 — 8.
Броски: 29 (12+5+12) — 30 (11+13+6).
Наши: — - Свечников (12.17/2/+1).
19 февраля. Нэшвилл. Bridgestone Arena.
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