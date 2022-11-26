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Сегодня, 01:23

Капризова признали второй звездой проигранного матча против «Торонто»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Миннесота» — «Торонто» (3:4).

Второй звездой встречи признан российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов. На его счету гол и голевая передача.

Третьей звездой встречи признан форвард «Мэйпл Ливз» Джон Таварес, сделавший две голевые передачи. Возглавил тройку голкипер Мэтт Мюррей, отразивший 25 из 28 бросков.

Джон Таварес
Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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3 Каролина 21 10 11 25
4 Рейнджерс 21 10 11 24
5 Питтсбург 20 10 10 23
6 Вашингтон 22 9 13 21
7 Филадельфия 20 7 13 19
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Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 21 18 3 36
2 Торонто 22 12 10 29
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5 Монреаль 21 11 10 23
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5 Миннесота 20 9 11 20
6 Нэшвилл 20 9 11 20
7 Аризона 18 7 11 16
8 Чикаго 20 6 14 16
Тихоокеанский дивизион И В П О
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2 Сиэтл 19 11 8 25
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Баффало – Нью-Джерси
 - : -
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Джейсон Робертсон

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Даллас

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Давид Пастрняк

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Бостон

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И Г
Джейсон Робертсон

Джейсон Робертсон

Даллас

 20 16
Коннор Макдэвид

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Линус Ульмарк

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