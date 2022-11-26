Капризова признали второй звездой проигранного матча против «Торонто»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Миннесота» — «Торонто» (3:4).

Второй звездой встречи признан российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов. На его счету гол и голевая передача.

Третьей звездой встречи признан форвард «Мэйпл Ливз» Джон Таварес, сделавший две голевые передачи. Возглавил тройку голкипер Мэтт Мюррей, отразивший 25 из 28 бросков.