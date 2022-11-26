Кузнецов признан третьей звездой матча «Вашингтон» — «Калгари»
Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Вашингтон» — «Калгари» (3:0). Все трое были выбраны из состава победителей.
Третьей звездой встречи признан российский нападающий Евгений Кузнецов. На его счету одна заброшенная шайба.
Второй звездой стал форвард Ти Джей Оши, который забросил одну шайбу и сделал голевую передачу. Возглавил тройку голкипер Дарси Кемпер, отразивший все 32 броска по своим воротам.
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|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
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|16
|4
|32
|2
|Айлендерс
|21
|13
|8
|26
|3
|Каролина
|21
|10
|11
|25
|4
|Рейнджерс
|21
|10
|11
|24
|5
|Питтсбург
|20
|10
|10
|23
|6
|Вашингтон
|22
|9
|13
|21
|7
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|20
|7
|13
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|12
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|П
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|Бостон
|21
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|12
|10
|29
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|10
|9
|24
|4
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|21
|11
|10
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|6
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|10
|10
|22
|7
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|20
|9
|11
|18
|8
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|19
|6
|13
|13
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|20
|12
|8
|27
|2
|Виннипег
|18
|11
|7
|23
|3
|Колорадо
|18
|11
|7
|23
|4
|Сент-Луис
|19
|10
|9
|20
|5
|Миннесота
|20
|9
|11
|20
|6
|Нэшвилл
|20
|9
|11
|20
|7
|Аризона
|18
|7
|11
|16
|8
|Чикаго
|20
|6
|14
|16
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|21
|16
|5
|33
|2
|Сиэтл
|19
|11
|8
|25
|3
|Лос-Анджелес
|22
|11
|11
|24
|4
|Калгари
|20
|9
|11
|21
|5
|Эдмонтон
|20
|10
|10
|20
|6
|Ванкувер
|20
|7
|13
|17
|7
|Сан-Хосе
|22
|7
|15
|17
|8
|Анахайм
|20
|6
|14
|13
Результаты / календарь
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30.11
1.12
|26.11
|01:00
|
Филадельфия – Питтсбург
|- : -
|26.11
|03:30
|
Баффало – Нью-Джерси
|- : -
|26.11
|03:30
|
Детройт – Аризона
|- : -
|26.11
|03:30
|
Коламбус – Айлендерс
|- : -
|26.11
|03:30
|
Тампа-Бэй – Сент-Луис
|- : -
|26.11
|04:00
|
Вегас – Сиэтл
|- : -
|26.11
|04:30
|
Даллас – Виннипег
|- : -
|26.11
|06:30
|
Сан-Хосе – Лос-Анджелес
|- : -
|26.11
|21:00
|
Рейнджерс – Эдмонтон
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|20
|35
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|20
|31
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|21
|31
|И
|Г
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|20
|16
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|20
|16
|
|
Бо Хорват
Ванкувер
|20
|15
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|16
|1.99
|
|
Витек Ванечек
Нью-Джерси
|13
|2.08
|
|
Илья Сорокин
Айлендерс
|15
|2.20
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