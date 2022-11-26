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Сегодня, 01:05

Кузнецов признан третьей звездой матча «Вашингтон» — «Калгари»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Вашингтон» — «Калгари» (3:0). Все трое были выбраны из состава победителей.

Третьей звездой встречи признан российский нападающий Евгений Кузнецов. На его счету одна заброшенная шайба.

Второй звездой стал форвард Ти Джей Оши, который забросил одну шайбу и сделал голевую передачу. Возглавил тройку голкипер Дарси Кемпер, отразивший все 32 броска по своим воротам.

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Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 21 16 5 33
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4 Калгари 20 9 11 21
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Джейсон Робертсон

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Давид Пастрняк

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И Г
Джейсон Робертсон

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