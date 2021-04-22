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НХЛ не собирается заставлять игроков вакцинироваться от коронавируса

07:57
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Генеральные менеджеры клубов НХЛ на ежегодном заседании обсудили вакцинацию игроков лиги, сообщается на официальном сайте.

«Статус вакцинации полностью определяется клубами и игроками. У нас нет возможности заставить игроков вакцинироваться, и, вероятно, мы не будем просить хоккеистов это делать», — сказал заместитель комиссара НХЛ Билл Дейли.

Вратарь «Вегаса» Робин Ленер, участвовавший в заседании, рассказал, что игроков заставляли делать прививки, хотя некоторые были не уверены в них.

Ранее в «Ванкувере» была зафиксирована вспышка коронавируса, из-за чего команда пропустила 10 матчей. Из-за коронавируса также были перенесены несколько матчей «Колорадо».

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