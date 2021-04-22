НХЛ не собирается заставлять игроков вакцинироваться от коронавируса

Генеральные менеджеры клубов НХЛ на ежегодном заседании обсудили вакцинацию игроков лиги, сообщается на официальном сайте.

«Статус вакцинации полностью определяется клубами и игроками. У нас нет возможности заставить игроков вакцинироваться, и, вероятно, мы не будем просить хоккеистов это делать», — сказал заместитель комиссара НХЛ Билл Дейли.

Вратарь «Вегаса» Робин Ленер, участвовавший в заседании, рассказал, что игроков заставляли делать прививки, хотя некоторые были не уверены в них.