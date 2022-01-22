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Сегодня, 07:16

Умер четырехкратный обладатель Кубка Стэнли и член Зала хоккейной славы Кларк Гиллис

Роман Шишов
Корреспондент

Бывший нападающий «Айлендерс» и «Баффало» Кларк Гиллис умер в возрасте 67 лет, информирует пресс-служба клуба из Нью-Йорка.

«Он олицетворял собой то, что значит быть представителем «Айлендерс», — отметил президент и генеральный менеджер команды из Нью-Йорка Лу Ламориелло. — Гордость, которую он чувствовал, выступая за клуб, была очевидна в его готовности сделать все, чтобы победить».

Гиллис выступал за «Айлендерс» с 1974 года по 1986 год. За это время он четыре раза выиграл Кубок Стэнли. Вскего за клуб он провел 872 игры, в которых набрал 663 (304 гола + 359 передач) очка. В составе «Баффало» у него 86 матчей и 34 очка (15+19).

«Айлендерс» в 1996 году изъял из обращения девятый номер Гиллиса. В 2002 году он был введен в Зал хоккейной славы.

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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 37 27 10 56
2 Рейнджерс 41 26 15 56
3 Питтсбург 40 25 15 55
4 Вашингтон 41 22 19 53
5 Коламбус 38 18 20 37
6 Айлендерс 33 14 19 34
7 Филадельфия 40 13 27 34
8 Нью-Джерси 38 14 24 33
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 40 27 13 59
2 Тампа-Бэй 41 27 14 59
3 Торонто 37 24 13 51
4 Бостон 37 23 14 48
5 Детройт 41 18 23 42
6 Баффало 40 12 28 31
7 Оттава 33 11 22 24
8 Монреаль 39 8 31 22
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 38 27 11 57
2 Нэшвилл 42 25 17 53
3 Сент-Луис 39 23 16 51
4 Миннесота 36 23 13 49
5 Даллас 38 20 18 42
6 Виннипег 36 17 19 40
7 Чикаго 40 15 25 36
8 Аризона 39 10 29 24
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 41 24 17 50
2 Лос-Анджелес 41 20 21 45
3 Анахайм 42 19 23 45
4 Сан-Хосе 41 21 20 44
5 Калгари 35 18 17 42
6 Ванкувер 39 18 21 39
7 Эдмонтон 36 18 18 38
8 Сиэтл 39 12 27 28
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27.01
22.01 03:00
Каролина – Рейнджерс
6 : 3
22.01 03:00
Коламбус – Питтсбург
 2 : 5
22.01 03:30
Айлендерс – Аризона
 4 : 0
22.01 03:30
Детройт – Даллас
 4 : 5 ОТ
22.01 04:30
Чикаго – Миннесота
 1 : 5
22.01 06:00
Анахайм – Тампа-Бэй
 - : -
22.01 06:00
Ванкувер – Флорида
 - : -
22.01 06:00
Сиэтл – Сент-Луис
 - : -
22.01 21:00
Баффало – Филадельфия
 - : -
22.01 23:00
Бостон – Виннипег
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Вратари (КН)
И О
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 41 56
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 36 54
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 40 54
И Г
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 41 27
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 41 26
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 36 26
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 24 2.03
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 27 2.06
Тристан Джерри

Тристан Джерри

Питтсбург

 32 2.1
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