Умер четырехкратный обладатель Кубка Стэнли и член Зала хоккейной славы Кларк Гиллис

Бывший нападающий «Айлендерс» и «Баффало» Кларк Гиллис умер в возрасте 67 лет, информирует пресс-служба клуба из Нью-Йорка.

«Он олицетворял собой то, что значит быть представителем «Айлендерс», — отметил президент и генеральный менеджер команды из Нью-Йорка Лу Ламориелло. — Гордость, которую он чувствовал, выступая за клуб, была очевидна в его готовности сделать все, чтобы победить».

Гиллис выступал за «Айлендерс» с 1974 года по 1986 год. За это время он четыре раза выиграл Кубок Стэнли. Вскего за клуб он провел 872 игры, в которых набрал 663 (304 гола + 359 передач) очка. В составе «Баффало» у него 86 матчей и 34 очка (15+19).

«Айлендерс» в 1996 году изъял из обращения девятый номер Гиллиса. В 2002 году он был введен в Зал хоккейной славы.