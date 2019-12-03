Капитан «Оттавы» Боровицки предотвратил кражу
08:00
Капитан «Оттавы» Марк Боровицки предотвратил кражу автомобиля со взломом, сообщает CTVNews.
Он заметил, как на улице кто-то пытается взломать дверь автомобиля. Боровицки успел схватить преступника, который пытался скрыться на велосипеде вместе с похищенной сумкой, которую успел достать из автомобиля.
Позже он передал правонарушителя в руки полиции. Полиция Ванкувера уже выразила благодарность хоккеисту.
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