НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«Калгари» разгромил «Анахайм»

08:37
Теги:

«Калгари» переиграл «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:0.

В составе победителей по дублю оформили Микаэль Баклунд и Марк Янковски, еще разу отличились Элиас Линдхольм и Оливер Кюлингтон.

Вратарь «Флэймз» Кэм Тэлбот отразил все 44 броска

Хоккей

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Калгари» — 0:6 (0:4, 0:1, 0:1)

Голы: Линдхольм — 25 (Стоун, Броди), 8:15 — 0:1. Баклунд — 9 (Манджапане, Ткачак), 12:10 — 0:2. Кюлингтон — 2 (Андерссон), 13:39 — 0:3. Янковски — 4 (Броди, Манджапане), 19:05 — 0:4. Баклунд — 10 (мен.), 36:46 — 0:5. Янковски — 5, 46:55 — 0:6.

Вратари: Гибсон (Миллер, 20:00) — Тэлбот.

Штраф: 9 — 13.

Броски: 44 (12+18+14) — 32 (16+11+5).

Наши: — - -.

14 февраля. Анахайм. Honda Center.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир