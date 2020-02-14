«Калгари» разгромил «Анахайм»
08:37
«Калгари» переиграл «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:0.
В составе победителей по дублю оформили Микаэль Баклунд и Марк Янковски, еще разу отличились Элиас Линдхольм и Оливер Кюлингтон.
Вратарь «Флэймз» Кэм Тэлбот отразил все 44 броска
Хоккей
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Регулярный чемпионат
«Анахайм» — «Калгари» — 0:6 (0:4, 0:1, 0:1)
Голы: Линдхольм — 25 (Стоун, Броди), 8:15 — 0:1. Баклунд — 9 (Манджапане, Ткачак), 12:10 — 0:2. Кюлингтон — 2 (Андерссон), 13:39 — 0:3. Янковски — 4 (Броди, Манджапане), 19:05 — 0:4. Баклунд — 10 (мен.), 36:46 — 0:5. Янковски — 5, 46:55 — 0:6.
Вратари: Гибсон (Миллер, 20:00) — Тэлбот.
Штраф: 9 — 13.
Броски: 44 (12+18+14) — 32 (16+11+5).
Наши: — - -.
14 февраля. Анахайм. Honda Center.
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