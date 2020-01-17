Источник: «Рейнджерс» хочет получить за Георгиева двух молодых игроков

Вратарь «Рейнджерс» Александр Георгиев может быть обменян в «Торонто». Клубы провели предварительные переговоры, сообщает журналист The Athletic Джеймс Миртл.

Однако пока стороны не смогли прийти к согласию. «Рейнджерс» хотят получить за 23-летнего россиянина двух молодых, но уже имеющих опыт в НХЛ хоккеистов, подчеркивая, что их не интересуют драфт-пики и проспекты. Клуб из Нью-Йорка обозначил интерес к нападающим Каспери Капанену, Андреасу Юнссону и Алексу Керфуту. Однако «Кленовые листья» не собираются отдавать этих хоккеистов даже один в один.

В текущем сезоне Георгиев провел 22 матча, одержал 12 побед, отражая 91,3 процента бросков при коэффициенте надежности 3,06. Помимо него, в воротах «Рейнджерс» играет Хенрик Лундквист, а в начале января состав команды пополнил Игорь Шестеркин.

Основным вратарем «Мэйпл Ливз» является Фредерик Андерсен. Однако «Торонто» ищет второго номера для команды, так как в клубе недовольны игрой Майкла Хатчинсона.