«Идеальные формы». Подписчики оценили фото беременной жены Овечкина
12:55
Жена нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, Анастасия Шубская опубликовала у себя в Instagram новое фото. Шубская беременна, у пары скоро должен родиться второй сын.
— My fav (моя любовь) — подписала фото Шубская.
Подписчики модели высоко оценили внешность Шубской на фотографии.
«Самая красивая!», «Богиня!», «Беременность вам идет», «Грация», «Идеальные формы» — отреагировали поклонники модели.
Первый сын Овечкина и Шубской, Сергей, родился 18 августа 2018 года.
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