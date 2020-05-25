«Идеальные формы». Подписчики оценили фото беременной жены Овечкина

Жена нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, Анастасия Шубская опубликовала у себя в Instagram новое фото. Шубская беременна, у пары скоро должен родиться второй сын.

— My fav (моя любовь) — подписала фото Шубская.

Подписчики модели высоко оценили внешность Шубской на фотографии.

«Самая красивая!», «Богиня!», «Беременность вам идет», «Грация», «Идеальные формы» — отреагировали поклонники модели.

Первый сын Овечкина и Шубской, Сергей, родился 18 августа 2018 года.