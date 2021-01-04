Худобин пропустит старт тренировочного лагеря из-за проблем с визой

Голкипер «Далласа» Антон Худобин пропустит старт тренировочного лагеря команды. У него возникли проблемы с получением визы, сообщает в Twitter журналист Эллиотт Фридман.

В октябре голкипер продлил контракт с клубом. Худобин подписал трехлетнее соглашение на сумму 10 млн долларов.

В минувшем сезоне «Даллас» дошел до финала Кубка Стэнли. Худобин в регулярном сезоне провел 30 матчей, отражая 93 процента бросков. В плей-офф голкипер сыграл в 25 матчах, отражая в среднем 91,7 процента бросков.