Хет-трик Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Детройтом»

«Детройт» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ проиграл «Вашингтону» — 2:5. Главным героем встречи стал капитан гостей Александр Овечкин, набравший 4 (3+1) очка. Также на его счету показатель полезности «+4», 4 броска в створ и 4 силовых приема за 20.33 на льду. Ассистентский хет-трик оформил Евгений Кузнецов. Также у него «+3», 2 минуты штрафа и блокшот за 18.35.

У Дмитрия Орлова 2 минуты штрафа и 2 силовых приема за 19.50. Илья Самсонов отразил 25 бросков из 27.

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