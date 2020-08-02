Хенрик Лундквист: «Сочувствую Шестеркину, но счастлив сыграть»
05:21
Голкипер «Рейнджерс» Хенрик Лундквист поделился впечатлениями от возобновления сезона. В первом матче квалификационного раунда Кубка Стэнли его команда проиграла «Каролине» (2:3).
«Во время тренировочного лагеря я готовился ко всему, усердно работал и был готов делать все, о чем меня могли попросить, — цитирует шведа официальный сайт лиги. — Планировалось, что сыграет Игорь Шестеркин. Прошлым вечером мне сказали, что выйду я.
Такое случается. Сочувствую Игорю, увидим, что будет в ближайшие пару дней. Но счастлив, что получил возможность сыграть".
Ранее стало известно, что Шестеркин получил небольшую травму.
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