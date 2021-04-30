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Гусев пропустил матч с «Чикаго» по решению тренера

12:42
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Российский нападающий «Флориды» Никита Гусев пропустил матч регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго» по решению тренера. Об этом сообщил журналист Дэвид Дуорк в своем Twitter.

11 апреля Гусев подписал контракт с «Флоридой» после того, как прошел процедуру драфта отказов и получил статус свободного агента.

Гусев проводил второй сезон в «Нью-Джерси» по двухлетнему контракту с зарплатой 4,5 миллиона долларов в год.

28-летний россиянин в этом сезоне принял участие в 28 матчах и набрал 8 (2+6) очков при показателе полезности «-14».

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