Гудас считает, что не сможет подписать новый контракт с «Вашингтоном»

Защитник «Вашингтона» Радко Гудас заявил, что у него нет шансов заключить новый контракт с клубом.

— Нет шансов, что я останусь в «Вашингтоне», — цитирует Гудаса iSport.cz. — Клуб уже столкнулся с проблемами из-за потолка зарплат. В системе клуба есть молодые хоккеисты, которые будут играть на приемлемых для «Вашингтона» условиях. А ребята на истекающих контрактах покинут «Кэпиталз».

В нынешнем сезоне 29-летний чех провел за «Столичных» 63 матча и набрал 15 (2+13) очков. По контракту он зарабатывает 2,345 миллиона долларов за сезон.

Из заметных игроков «Вашингтона» летом контракты также истекают у нападающего Ильи Ковальчука, защитника Брендена Диллона и голкипера Брэйдена Холтби.