Эвандер Кейн извинился за нарушение антиковидного протокола НХЛ

Форвард «Сан-Хосе» Эвандер Кейн прокомментировал отстранение на 21 матч из-за нарушения антиковидного протокола.

«Я хотел бы извиниться перед своими товарищами по «Сан-Хосе» и всеми фанатами клуба за нарушение протоколов НХЛ. Я совершил ошибку, о которой искренне сожалею и беру на себя ответственность. Во время моего отстранения я продолжу участвовать в консультациях, которые помогут мне принимать более правильные решения в будущем. Когда моя дисквалификация закончится, я планирую вернуться на лед с большим усилием, решимостью и любовью к хоккею», — приводит слова Кейна ассоциация игроков НХЛ.

30-летний канадец не был с командой во время тренировочного сбора и пропустил стартовый матч регулярного чемпионата. Он имеет право вернуться 30 ноября. Сообщалось, что Кейн использовал поддельный сертификат вакцинации от коронавируса.

В минувшем сезоне Кейн провел 56 матчей в НХЛ, в которых набрал 49 (22+27) очков.