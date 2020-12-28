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Грабнер примет решение относительно своей карьеры пред стартом сезона

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Нападающий Михаэль Грабнер, который находится в статусе свободного агента, примет решение относительно продолжения карьеры перед стартом регулярного чемпионата НХЛ, сообщает Sportsnet.

Ранее «Аризона» выкупила контракт 33-летнего австрийца. В прошлом сезоне на счету Грабнера было 11 (8+3) очков в 46 играх регулярного чемпионата.

Всего в НХЛ на его счету 640 сыгранных матчей, в которых он набрал 276 (175+101) очков.

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