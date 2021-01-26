Гол Радулова вошел в число лучших за неделю в НХЛ по версии Sportsnet

Гол нападающего «Далласа» Александра Радулова вошел в число лучших забитых шайб минувшей недели регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги по версии телеканала Sporsnet.

23 января, в первой встрече сезона, «Даллас» обыграл «Нэшвилл» (7:0) в первом матче текущего сезона НХЛ. Форвард забил на 5-й минуте второго периода. Всего в этой встрече он записал на свой счет 3 (2+1) очка.

Напомним, что старт сезона «Далласа» был отложен из-за коронавируса у ряда хоккеистов, 8 января команда ушла на карантин.