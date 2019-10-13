Гол Бураковски принес «Колорадо» победу над «Аризоной»

«Колорадо» обыграл «Аризону» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:2 ОТ). Победную шайбу в овертайме забросил Андре Бураковски.

Российские игроки Никита Задоров и Валерий Ничушкин? очков не набрали.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Аризона» — 3:2 ОТ (0:0, 0:0, 2:2, 1:0)

Голы: Кадри — 1 (бол., Макар, Маккиннон), 46:57 — 1:0. Жост — 1 (Макар, Нието), 48:46 — 2:0. Грабнер — 1 (Ричардсон, Экман-Ларссон), 49:27 — 2:1. Шмолц — 2 (Келлер, Голигоски), 56:03 — 2:2. Бураковски — 2 (Рантанен, Жирар), 63:29 — 3:2.

Вратари: Францоуз — Раанта.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 32 (10+7+10+5) — 36 (12+10+13+1).

Наши: Задоров (20.14/2/-1), Ничушкин (7.20/1/0) — -.

13 октября. Денвер. Pepsi Center.

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