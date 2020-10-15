Георгиев подписал двухлетний контракт с «Рейнджерс»

«Рейнджерс» подписали контракт с голкипером Александром Георгиевым, сообщает Cap Friendly.

$ 2.425M AAV for Georgiev https://t.co/wgNUXcMqpa — David Pagnotta (@TheFourthPeriod) October 15, 2020

Указано, что контракт рассчитан на два года. Его средняя зарплата за год составит 2,425 млн долларов (2,2 млн за первый сезон, 2,65 млн — за второй). Ранее россиянин подал на арбитраж по новому контракту.

24-летний вратарь в прошлом сезоне провел 34 матча за команду в регулярном чемпионате НХЛ. Он отражал 91 процент бросков, пропуская в среднем 3,04 шайбы за матч.