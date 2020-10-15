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Георгиев подписал двухлетний контракт с «Рейнджерс»

22:58
Александр Георгиев. Фото AFP
Александр Георгиев. Фото AFP
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«Рейнджерс» подписали контракт с голкипером Александром Георгиевым, сообщает Cap Friendly.

Указано, что контракт рассчитан на два года. Его средняя зарплата за год составит 2,425 млн долларов (2,2 млн за первый сезон, 2,65 млн — за второй). Ранее россиянин подал на арбитраж по новому контракту.

24-летний вратарь в прошлом сезоне провел 34 матча за команду в регулярном чемпионате НХЛ. Он отражал 91 процент бросков, пропуская в среднем 3,04 шайбы за матч.

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