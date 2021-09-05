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Защитник Хайек продлил контракт с «Рейнджерс»

15:49
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«Рейнджерс» подписали новый контракт с защитником Либором Хайеком, сообщает CapFriendly. Соглашение с 23-летним чешским игроком является двусторонним и рассчитано на один сезон.

В минувшем сезоне Хайек провел в регулярном чемпионате НХЛ 44 матча и набрал 4 (2+2) очка при полезности «+2».

Также выступил на ЧМ-2021 за сборную Чехии. В 8 матчах турнира в его активе 3 (1+2) балла.

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Иван Шитик все материалы автора

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