Генеральный менеджер «Торонто» заявил, что не собирается обменивать Михеева

Генеральный менеджер «Торонто» Кайл Дубас сообщил, что не собирается обменивать российского форварда Илью Михеева.

«Илья останется в клубе, он будет важной частью команды», — приводит TSN слова Дубаса. Специалист отметил, что все вопросы по поводу того, запрашивал ли обмен сам хоккеист, следует направить агенту игрока Дэну Мильштейну.

26-летний Михеев выступает за «Торонто» с 2019 года. В сезоне-2020/21 нападающий набрал 17 (7+10) очков в 54 матчах за команду в регулярном чемпионате, а также провел 7 игр в плей-офф и не отличился результативными действиями.