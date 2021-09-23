Генеральный менеджер «Торонто» заявил, что не собирается обменивать Михеева
13:49
Генеральный менеджер «Торонто» Кайл Дубас сообщил, что не собирается обменивать российского форварда Илью Михеева.
«Илья останется в клубе, он будет важной частью команды», — приводит TSN слова Дубаса. Специалист отметил, что все вопросы по поводу того, запрашивал ли обмен сам хоккеист, следует направить агенту игрока Дэну Мильштейну.
26-летний Михеев выступает за «Торонто» с 2019 года. В сезоне-2020/21 нападающий набрал 17 (7+10) очков в 54 матчах за команду в регулярном чемпионате, а также провел 7 игр в плей-офф и не отличился результативными действиями.
Дополнительная информация:
https://www.tsn.ca/ilya-mikheyev-kyle-dubas-toronto-maple-leafs-1.1696594
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