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Генеральный менеджер «Торонто» заявил, что не собирается обменивать Михеева

13:49
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Генеральный менеджер «Торонто» Кайл Дубас сообщил, что не собирается обменивать российского форварда Илью Михеева.

«Илья останется в клубе, он будет важной частью команды», — приводит TSN слова Дубаса. Специалист отметил, что все вопросы по поводу того, запрашивал ли обмен сам хоккеист, следует направить агенту игрока Дэну Мильштейну.

26-летний Михеев выступает за «Торонто» с 2019 года. В сезоне-2020/21 нападающий набрал 17 (7+10) очков в 54 матчах за команду в регулярном чемпионате, а также провел 7 игр в плей-офф и не отличился результативными действиями.

Дополнительная информация:

https://www.tsn.ca/ilya-mikheyev-kyle-dubas-toronto-maple-leafs-1.1696594

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Иван Торопцев все материалы автора

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