Генменеджер «Баффало» подтвердил, что Айкел лишился капитанской нашивки
Генеральный менеджер «Баффало» Кевин Адамс подтвердил, что нападающий Джек Айкел был лишен статуса капитана команды.
«Капитан — сердце команды. Мне показалось, что нам нужно решить эту проблему», — цитирует Адамса The Athletic.
Айкел и клуб пока так и не могут договориться о способе лечения травмы игрока. Если ситуация не изменится, то хоккеист может устроить забастовку и пропустить старт регулярного чемпионата НХЛ.
Напомним, что хоккеист пропустил 33 матча из-за грыжи в шейном отделе позвоночника. Хоккеист хочет, чтобы его прооперировали в ближайшее время, но врач «Баффало» выступает категорически против такого решения.
На счету 24-летнего Айкела 374 матчей в НХЛ, в которых он набрал 355 (139+216) очков.
Дополнительная информация:
https://theathletic.com/news/sabres-jack-eichel-no-longer-buffalos-captain-needs-surgery-gm-kevyn-adams/qlBOIKwbt65b
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