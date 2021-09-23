Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Генменеджер «Баффало» подтвердил, что Айкел лишился капитанской нашивки

16:25
Теги:

Генеральный менеджер «Баффало» Кевин Адамс подтвердил, что нападающий Джек Айкел был лишен статуса капитана команды.

«Капитан — сердце команды. Мне показалось, что нам нужно решить эту проблему», — цитирует Адамса The Athletic.

Айкел и клуб пока так и не могут договориться о способе лечения травмы игрока. Если ситуация не изменится, то хоккеист может устроить забастовку и пропустить старт регулярного чемпионата НХЛ.

Напомним, что хоккеист пропустил 33 матча из-за грыжи в шейном отделе позвоночника. Хоккеист хочет, чтобы его прооперировали в ближайшее время, но врач «Баффало» выступает категорически против такого решения.

На счету 24-летнего Айкела 374 матчей в НХЛ, в которых он набрал 355 (139+216) очков.

Дополнительная информация:

https://theathletic.com/news/sabres-jack-eichel-no-longer-buffalos-captain-needs-surgery-gm-kevyn-adams/qlBOIKwbt65b

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Александр Кравченко все материалы автора

Читайте также

Трусова и Туктамышева на этапе Кубка России в Сызрани: прямая трансляция короткой программы 23 сентября
Боец ММА показательно избивал новобранцев. Он служил в разведчасти ВДВ
Емельяненко рассказал о бое Джигурды и Милонова: «Джигурда два раза дал по пузу, Милонов плакал крокодильими слезами»
Россия — Вьетнам: где смотреть прямую трансляцию 1/8 финала ЧМ по мини-футболу
Алкоголь и тренировки: почему их не стоит совмещать, влияние спиртного на организм
vs
0
Офсайд