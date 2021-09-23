Генменеджер «Баффало» подтвердил, что Айкел лишился капитанской нашивки

Генеральный менеджер «Баффало» Кевин Адамс подтвердил, что нападающий Джек Айкел был лишен статуса капитана команды.

«Капитан — сердце команды. Мне показалось, что нам нужно решить эту проблему», — цитирует Адамса The Athletic.

Айкел и клуб пока так и не могут договориться о способе лечения травмы игрока. Если ситуация не изменится, то хоккеист может устроить забастовку и пропустить старт регулярного чемпионата НХЛ.

Напомним, что хоккеист пропустил 33 матча из-за грыжи в шейном отделе позвоночника. Хоккеист хочет, чтобы его прооперировали в ближайшее время, но врач «Баффало» выступает категорически против такого решения.

На счету 24-летнего Айкела 374 матчей в НХЛ, в которых он набрал 355 (139+216) очков.