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Стало известно, когда Капризов сможет тренироваться с «Миннесотой»

13:40
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Генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин в интервью SKOR North рассказал о том, когда подписавший с клубом пятилетний контракт Кирилл Капризов сможет приступить к тренировкам с командой.

«В пятницу (24 сентября — прим. «СЭ»). Тогда он сможет присоединиться к команде без всяких ограничений», — заявил Герин.

После прибытия в США Капризов сел на карантин. Ранее он заключил с клубом новый контракт на 5 лет со средней годовой зарплатой в 9 млн долларов.

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Артур Хайруллин все материалы автора

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