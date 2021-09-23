Стало известно, когда Капризов сможет тренироваться с «Миннесотой»

Генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин в интервью SKOR North рассказал о том, когда подписавший с клубом пятилетний контракт Кирилл Капризов сможет приступить к тренировкам с командой.

«В пятницу (24 сентября — прим. «СЭ»). Тогда он сможет присоединиться к команде без всяких ограничений», — заявил Герин.

После прибытия в США Капризов сел на карантин. Ранее он заключил с клубом новый контракт на 5 лет со средней годовой зарплатой в 9 млн долларов.