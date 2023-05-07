Галлан: «Я никогда не забуду опыт работы с «Рейнджерс»

Канадский специалист Жерар Галлан прокомментировал уход с поста главного тренера «Рейнджерс».

«Я хотел бы поблагодарить владельца клуба и команду за предоставленную мне возможность быть главным тренером в последние два сезона. Я никогда не забуду опыт работы над франшизой с такой богатой историей и невероятно страстной фанатской базой. После разговоров с моей семьей и генменеджером стало ясно, что это было правильное решение как для меня, так и для «Рейнджерс», — приводит слова Галлана пресс-служба клуба.

7 мая «Рейнджерс» сообщили об уходе Галлана. 59-летний специалист возглавлял клуб из Нью-Йорка с 2021 года.

В текущем сезоне «Рейнджерс» вышли в плей-офф, где в первом раунде уступили «Нью-Джерси» со счетом 3-4 в серии.