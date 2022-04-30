Галлан: «Кросби, Малкин и Летанг не беспокоят «Рейнджерс»

Главный тренер «Рейнджерс» Жерар Галлан поделился ожиданиями от серии первого раунда плей-офф НХЛ против «Питтсбурга».

«У них много опытных парней, но мне нравится моя команда. У нас есть хороший набор молодых игроков, которые в этом году сделали для нас большой шаг вперед, и мне нравится то, с чем мы подходим в плей-офф. Вы знаете Кросби, Малкина и Летанга, всех этих игроков. Но это нас не беспокоит», — приводит слова Галлана официальный сайт НХЛ.

«Рейнджерс» завершили регулярный сезон на пятой строчке Восточной конференции, «Питтсбург» финишировал седьмым.