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Форвард «Питтсбурга» Танев пропустит несколько недель из-за травмы

21:10
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Нападающий клуба НХЛ «Питтсбург» Брэндон Танев из-за травмы пропустит несколько недель, сообщает пресс-служба клуба в Twitter.

29-летний канадский хоккеист получил повреждение «верхней части тела» в матче с «Бостоном» (5:7).

В текущем сезоне форвард принял участие в 32 играх регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил 7 шайб и отдал 9 результативных передач при показателе полезности «+12». В среднем он проводит на льду 14:26.

«Питтсбург», набрав 50 очков в 38 матчах, занимает третью строчку в турнирной таблице Восточного дивизиона.

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