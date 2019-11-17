НХЛ назвала лучших хоккеистов очередного игрового дня.

Первая звезда дня — форвард «Баффало» Джек Айкел. Он сделал покер в матче с «Оттавой» (4:2). Последнюю из четырех шайб он забросил в пустые ворота.

Вторая звезда дня — нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон. В его активе два гола и два результативных паса в матче с «Ванкувером» (5:4 ОТ) и решающая шайба в овертайме.

Третья звезда дня — форвард «Анахайма» Дерек Грант. Он сделал хет-трик в матче с «Сент-Луисом» (4:1).

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