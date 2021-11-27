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«Флорида» заменила Бобровского после гола Овечкина

02:35
Сергей Бобровский. Фото USA Today Sports
Сергей Бобровский. Фото USA Today Sports
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Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский покинул площадку во время гостевого матча регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона».

«Пантерз» заменили вратаря после первого гола Александра Овечкина при счете 1:2 в начале второго периода, так как Том Уилсон во время празднования своей шайбы незадолго до этого сбил Бобровского с ног.

Замена была сделана в целях безопасности здоровья хоккеиста, чтобы исключить сотрасение мозга у вратаря, который отправился под трибуну. Место в воротах занял Спенсер Найт.

Спустя несколько минут Бобровский вновь вышел на лед. Он отыграл пару минут и опять отправился на скамейку.

«Вашингтон» после первой замены Бобровского увеличил отрыв — 3:1, когда Овечкин оформил дубль.

Российский голкипер «Флориды» вернулся в игру только в конце второго периода при счете 2:3.

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Евгений Козинов все материалы автора
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