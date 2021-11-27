«Флорида» заменила Бобровского после гола Овечкина

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский покинул площадку во время гостевого матча регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона».

«Пантерз» заменили вратаря после первого гола Александра Овечкина при счете 1:2 в начале второго периода, так как Том Уилсон во время празднования своей шайбы незадолго до этого сбил Бобровского с ног.

The goalie merry-go-round continues. Check out the play that seemingly shook up Sergei Bobrovsky.



Spencer Knight is back in.@FlaPanthers | #TimeToHunt pic.twitter.com/PE6ErgQL0s — Bally Sports Florida: Panthers (@BallyPanthers) November 26, 2021

Замена была сделана в целях безопасности здоровья хоккеиста, чтобы исключить сотрасение мозга у вратаря, который отправился под трибуну. Место в воротах занял Спенсер Найт.

Спустя несколько минут Бобровский вновь вышел на лед. Он отыграл пару минут и опять отправился на скамейку.

Sergei Bobrovsky retired mid game after Ovi scored. Wow. pic.twitter.com/cDrpk46Mls — alberto (@twistedleafs) November 26, 2021

«Вашингтон» после первой замены Бобровского увеличил отрыв — 3:1, когда Овечкин оформил дубль.

Российский голкипер «Флориды» вернулся в игру только в конце второго периода при счете 2:3.