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«Флорида» проиграла «Айлендерс», несмотря на два очка Дадонова

04:47
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«Айлендерс» выиграл у «Флориды» по буллитам в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:2 Б). Российский нападающий «Пантерз» Евгений Дадонов отметился голевой передачей и голом.

Российский голкипер команды из Нью-Йорка Семен Варламов? отразил 35 из 37 бросков по своим воротам.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Флорида» — 3:2 Б (0:1, 2:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Мальгин — 1 (Дадонов, Уигар), 5:34 — 0:1. Ли — 2 (Барзал, Тэйвз), 25:40 — 1:1. Бэйли — 2 (Эберле, Пелеч), 37:31 — 2:1. Дадонов — 3 (Юбердо, Строльман), 53:58 — 2:2.

Победный буллит: Нельсон.

Вратари: Варламов — Монтембо.

Штраф: 11 — 7.

Броски: 28 (9+11+5+3) — 37 (12+10+14+1).

Наши: — - Дадонов (20.15/4/0).

13 октября. Нью-Йорк. Nassau Coliseum.

НХЛ: новости и обзоры, расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, статистика

Дополнительная информация

https://sport-express.ru/hockey/L/nhl/2019-2020/

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