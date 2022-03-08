«Флорида» готова обменять нападающего Денисенко

Генеральный менеджер «Флориды» Билл Зито хочет укрепить команду в дедлайн. В первую очередь, «Пантеры» хотят заполучить сильного защитника, сообщает журналист Дэвид Дворк.

У клуба нет пика в первом или втором раундах драфта-2022. Поэтому «Флорида» готова обменять одного из ведущих проспектов.

Кандидатом на обмен является и российский форвард Григорий Денисенко. В этом сезоне 21-летний россиянин провел только 1 матч в НХЛ. В АХЛ на его счету 18 (9+9) очков в 30 встречах.

Напомним, что «Флорида» выбрала Денисенко на драфте-2018 под общим 15-м номером.