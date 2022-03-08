Ристолайнен отказался продлевать контракт с «Филадельфией»

«Филадельфия» намерена продлить контракт с защитником Расмусом Ристолайненом. Однако хоккеист отверг первое предложение «Летчиков», сообщает журналист Эллиотт Фридман.

«Флайерз» предлагали 27-летнему финну многолетнее соглашение с зарплатой 4,75 миллиона долларов за сезон.

Кэпхит нынешнего соглашения защитника, которое истекает летом, составляет 5,4 миллиона долларов.

В этом сезоне он набрал 13 (2+11) очков в 48 встречах при показателе полезности «-11».