«Филадельфия» вызвала Воробьева в основу, Рубцов отправлен в фарм

«Филадельфия» вызвала из фарм-клуба нападающего Михаила Воробьева. В обратном направлении проследовал форвард Герман Рубцов, сообщает официальный сайт «летчиков».

22-летний Воробьев провел в нынешнем сезоне в НХЛ 5 матчей и отметился результативной передачей.

21-летний Рубцов в этом сезоне дебютировал в НХЛ. На его счету показатель полезности «-1» в 3 матчах.

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