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«Филадельфия» выиграла у «Питтсбурга», победная шайба на счету Проворова

05:42
16 января. «Филадельфия» — «Питтсбург» — 5:2. Евгений Малкин. Фото nhl.com
16 января. «Филадельфия» — «Питтсбург» — 5:2. Евгений Малкин. Фото nhl.com
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«Филадельфия» обыграла «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:2). «Флайерз» одержали вторую подряд победу, а «Пингвинз» — потерпели второе кряду поражение.

Автором победной шайбы стал российский защитник Иван Проворов. Он отыграл 23 минуты 18 секунд, а в середине первого периода поразил ворота соперника. Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин провел на льду 19 минут 56 секунд и отметился одним броском по воротам при показателе полезности «-1».

«Филадельфия» лидирует в турнирной таблице Восточного дивизиона. «Питтсбург» занимает последнюю строчку.

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