«Филадельфия» выиграла у «Питтсбурга», победная шайба на счету Проворова

«Филадельфия» обыграла «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:2). «Флайерз» одержали вторую подряд победу, а «Пингвинз» — потерпели второе кряду поражение.

Автором победной шайбы стал российский защитник Иван Проворов. Он отыграл 23 минуты 18 секунд, а в середине первого периода поразил ворота соперника. Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин провел на льду 19 минут 56 секунд и отметился одним броском по воротам при показателе полезности «-1».

«Филадельфия» лидирует в турнирной таблице Восточного дивизиона. «Питтсбург» занимает последнюю строчку.