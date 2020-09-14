Факса и Хинтс могут пропустить пятый матч с «Вегасом»

Главный тренер «Далласа» Рик Боунесс сообщил, что Радек Факса по-прежнему не может играть, а состояние здоровья Роопе Хинтса? все еще остается неясным. «Старз» предстоит во вторник провести пятый матч финала Западной конференции против «Вегаса». Счет в серии 3-1.

— У меня нет новостей по поводу Роопе, — приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Боунесса. — Еще слишком рано. Мы завтра встретимся с нашими медиками. О Факсе могу сказать, что по состоянию на данный момент он не может играть.

Напомним, планом возобновления сезона клубам НХЛ запрещено разглашать информацию о болезнях или травмах игроков.