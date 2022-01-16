Евгений Свечников пропустил тренировку «Виннипега» из-за травмы

Российский нападающий «Виннипега» Евгений Свечников пропустил субботнюю тренировку команды из-за травмы верхней части тела, информирует сайт НХЛ. Как сообщил после занятия главный тренер «Джетс» Дэйв Лаури, статус форварда «со дня на день».

В нынешнем сезоне Свечников провел за «Виннипег» 31 матч и набрал в них 10 (3+7) очков при показателе полезности плюс-4. Кроме того, российский форвард применил 36 силовых приемов, что является четверым показателем в команде среди форвардов.

Следующий матч «Джетс» проведут в ночь на среду, 19 января, против «Вашингтона».