Таблица лучших бомбардиров НХЛ: Овечкин догнал Макдэвида и вышел на второе место

Сегодня, 16 января, «Эдмонтон» проиграл «Оттаве» (4:6) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Форвард «Ойлерз» Леон Драйзайтль отдал результативную передачу. Его партнер по команде Коннор Макдэвид очков не набрал.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин при этом прервал свою безголевую серию из четырех матчей и забил.

В гонке бомбардиров он сранялся по очкам с Макдэвидом и вышел на второе место, так как имеет больше голов. Впереди только Драйзайтль, опережающий россиянина на одно очко.

В гонке снайперов Овечкин также второй и уступает одну шайбу тому же Драйзайтлю.

Список лучших бомбардиров НХЛ сезона-2021/22:

1. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 54 очка (26+28).

2. Александр Овечкин («Вашингтон») — 53 очка (25+28).

3. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 53 очка (19+34).

4. Джонатан Юбердо («Флорида») — 53 очка (15+38).

5. Назем Кадри («Колорадо») — 49 очков (14+35).

6. Стивен Стэмкос («Тампа») — 46 очков (18+28).