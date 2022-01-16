Таблица лучших бомбардиров НХЛ: Овечкин догнал Макдэвида и вышел на второе место
Сегодня, 16 января, «Эдмонтон» проиграл «Оттаве» (4:6) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Форвард «Ойлерз» Леон Драйзайтль отдал результативную передачу. Его партнер по команде Коннор Макдэвид очков не набрал.
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин при этом прервал свою безголевую серию из четырех матчей и забил.
В гонке бомбардиров он сранялся по очкам с Макдэвидом и вышел на второе место, так как имеет больше голов. Впереди только Драйзайтль, опережающий россиянина на одно очко.
В гонке снайперов Овечкин также второй и уступает одну шайбу тому же Драйзайтлю.
Список лучших бомбардиров НХЛ сезона-2021/22:
1. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 54 очка (26+28).
2. Александр Овечкин («Вашингтон») — 53 очка (25+28).
3. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 53 очка (19+34).
4. Джонатан Юбердо («Флорида») — 53 очка (15+38).
5. Назем Кадри («Колорадо») — 49 очков (14+35).
6. Стивен Стэмкос («Тампа») — 46 очков (18+28).
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|39
|25
|14
|54
|2
|Каролина
|35
|25
|10
|52
|3
|Вашингтон
|38
|21
|17
|51
|4
|Питтсбург
|37
|22
|15
|49
|5
|Коламбус
|36
|17
|19
|35
|6
|Нью-Джерси
|37
|14
|23
|33
|7
|Филадельфия
|37
|13
|24
|33
|8
|Айлендерс
|30
|11
|19
|28
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|38
|26
|12
|57
|2
|Тампа-Бэй
|40
|26
|14
|57
|3
|Торонто
|36
|24
|12
|51
|4
|Бостон
|35
|22
|13
|46
|5
|Детройт
|39
|17
|22
|39
|6
|Баффало
|37
|11
|26
|28
|7
|Оттава
|31
|11
|20
|24
|8
|Монреаль
|36
|7
|29
|19
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|35
|24
|11
|51
|2
|Нэшвилл
|39
|24
|15
|51
|3
|Сент-Луис
|38
|22
|16
|49
|4
|Миннесота
|34
|22
|12
|46
|5
|Виннипег
|34
|17
|17
|39
|6
|Даллас
|35
|18
|17
|38
|7
|Чикаго
|38
|15
|23
|35
|8
|Аризона
|36
|8
|28
|20
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|39
|23
|16
|48
|2
|Лос-Анджелес
|38
|20
|18
|45
|3
|Анахайм
|41
|19
|22
|45
|4
|Сан-Хосе
|39
|20
|19
|42
|5
|Калгари
|34
|17
|17
|40
|6
|Эдмонтон
|35
|18
|17
|38
|7
|Ванкувер
|37
|16
|21
|35
|8
|Сиэтл
|37
|10
|27
|24
|16.01
|02:00
|
Флорида – Коламбус
|9 : 2
|16.01
|03:00
|
Виннипег – Оттава
|- : -
|16.01
|03:00
|
Детройт – Баффало
|4 : 0
|16.01
|03:00
|
Сент-Луис – Торонто
|5 : 6
|16.01
|03:00
|
Тампа-Бэй – Даллас
|3 : 1
|16.01
|03:00
|
Филадельфия – Рейнджерс
|2 : 3
|16.01
|04:30
|
Чикаго – Анахайм
|3 : 0
|16.01
|05:00
|
Аризона – Колорадо
|0 : 5
|16.01
|06:00
|
Эдмонтон – Оттава
|4 : 6
|16.01
|06:00
|
Калгари – Вегас
|- : -
|16.01
|06:00
|
Сиэтл – Лос-Анджелес
|1 : 3
|16.01
|06:30
|
Сан-Хосе – Питтсбург
|1 : 2 ОТ
|16.01
|22:00
|
Вашингтон – Ванкувер
|- : -
|И
|О
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|35
|54
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|38
|53
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|34
|53
|И
|Г
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|35
|26
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|38
|25
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|33
|25
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|23
|1.99
|
|
Тристан Джерри
Питтсбург
|29
|2.05
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|25
|2.07