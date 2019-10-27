Евгений Кузнецов: «Я решил брать на себя игру чаще»

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов поделился впечатлениями от победы над «Ванкувером» (6:5 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Он нанес семь бросков в створ и оформил дубль.

— Я решил брать на себя игру почаще, — приводит слова Кузнецова российская версия официального сайта НХЛ. — Рад, что это работает. Подобные моменты — именно то, на чем строится командный дух и командное единение. Даже когда все выглядело совсем безнадежно, мы верили в себя и продолжали придерживаться плана на игру. В итоге посмотрите — это принесло результат.

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